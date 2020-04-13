В Ульчском районе Хабаровского края к 13 апреля обследовали на коронавирус 402 человека

13 Апр 2020 2020-04-13T05:53:18+03:00

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В Ульчском районе Хабаровского края, по данным на 13 апреля 2020 года, официально подтверждены четыре случая заражения. Четверых богородцев с подтвержденным диагнозом еще 8 апреля экстренно вывезли в Хабаровск, где поместили в инфекционный госпиталь на лечение.

В целом на 13 апреля под наблюдением врачей нет пациентов с пневмонией, с ОРЗ получают лечение 22 человека, из которых шесть людей в возрасте старше 60 лет и четыре ребенка.

Как отметили в районной больнице, у 18 людей первично положительные тесты. Это значит, что результат будут перепроверять. Из них у 10 человек первично положительные результаты. В целом врачи врачи обследовали 402 человека на новую коронавирусную инфекцию, из которых 104 - это лица из первого круга контактов.

Напомним, с 12 апреля в селе Богородское Ульчского района ввели карантин. На границе Богородского установлена пропускная система. Въезд и выезд из села в личных целях запрещены, и так будет до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU