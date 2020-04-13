Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента для жителей Хабаровского края

13 Апр 2020 2020-04-13T06:30:09+03:00

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Цифровой видеосервис Wink компании «Ростелеком» в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и установил срок открытого доступа к нему до конца апреля.

Коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения: в нее вошли фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видеопутешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Как отмечают в компании «Ростелеком», спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем в 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности. К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео в этих категориях.

- Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет просмотр материалов о фитнесе. В Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач, - отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более пяти тысяч наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты. В Wink бесплатно доступны пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum). Бесплатный контент доступен всем действующим и новым подписчикам видеосервиса Wink без оформления подписки в разделе «Моя коллекция».