Районы в Хабаровском крае получат деньги на сельские дороги

13 Апр 2020 2020-04-13T06:28:28+03:00

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В Хабаровском крае четыре района получат средства на проектирование сельских дорог. Деньги в общей сумме около 14 миллионов рублей распределят между Верхнебуреинским, Вяземским, Николаевским и Хабаровским районами. Деньги выделили из краевой казны, столько же выделят сами муниципалитеты.

- Финансовую поддержку распределят в рамках краевой подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В планах спроектировать 10,7 километра сельских дорог, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

В Верхнебуреинском районе документацию разработают на три небольшие дороги от одного до двух километров каждая, которые ведут к двум местным школам и больнице. В Николаевском районе займутся прокладкой двух километров дорожного полотна к дому культуры поселка Чныррах. В Вяземском появится документация на строительство дороги к школе села Шереметьево, а в Хабаровском - при помощи господдержки спроектируют 4,6 километра дорог в селе Благодатное к сельскохозяйственной площадке, где развивается сельхозкооперация.

ИСТОЧНИК KP.RU