Зараженных коронавирусом выявили в трех районах Хабаровского края

13 Апр 2020 2020-04-13T06:27:30+03:00

Среди заболевших один человек в возрасте старше 80 лет

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Среди заболевших два пациента старше 65 лет, из них один старше 80 лет. Также госпитализировали двух человек 45-65 лет и семь - в возрасте 18-45 лет. Один из пациентов до установления диагноза находился в 301 окружном военном госпитале.

Отметим, что заболевших выявили в Хабаровске, Ульчском и Бикинском районах. Все новые пациенты контактировали с ранее установленными больными и находились в изоляции. Тяжелых пациентов среди вновь выявленных нет.

На сегодняшний день продолжается работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводят лабораторные исследования.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU