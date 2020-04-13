2020-04-13T07:36:46+03:00
Общество

Жителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированных

Аферисты пугают уголовным делами тех, кто якобы нарушил режим карантина
Александр ШТААЛЬ
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Жителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированныхЖителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированныхФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированных и людях, находящихся на карантине. Аферисты придумали новый способ зарабатывать на карантине. Пользователи соцсетей сообщают о получении SMS, в которых говорится о нарушении человеком режима.

- При этом неизвестные пытаются заставить жертв заплатить «штраф». Для пущей убедительности даже угрожают уголовным разбирательством. Эту информацию донесли участникам очередного заседания оперативного штаба по проведению мероприятий по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, - рассказали в администрации Ванинского района.

Глава района призвал органы правопорядка обратить на это пристальное внимание. Местное население убедительно просят не реагировать на подобного рожа информацию. Если инцидент случился, пожалуйста, позвоните в дежурную часть и уточните информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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