13 Апр 2020 2020-04-13T07:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированных и людях, находящихся на карантине. Аферисты придумали новый способ зарабатывать на карантине. Пользователи соцсетей сообщают о получении SMS, в которых говорится о нарушении человеком режима.

- При этом неизвестные пытаются заставить жертв заплатить «штраф». Для пущей убедительности даже угрожают уголовным разбирательством. Эту информацию донесли участникам очередного заседания оперативного штаба по проведению мероприятий по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, - рассказали в администрации Ванинского района.

Глава района призвал органы правопорядка обратить на это пристальное внимание. Местное население убедительно просят не реагировать на подобного рожа информацию. Если инцидент случился, пожалуйста, позвоните в дежурную часть и уточните информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU