Мэр Хабаровска призвал горожан навести порядок во дворах во время самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T07:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске отменили первый весенний субботник из-за пандемии COVID-19. Однако мероприятия, запланированные на время проведения двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству города, продолжаются. Большая генеральная уборка в городе началась 1 апреля, в ней заняты работники жилищных предприятий и организаций благоустройства.

На сегодняшний день уже привели в порядок три фасада многоквартирных домов, 10 детских и спортивных площадок, семь надворных туалетов и восемь контейнерных площадок. Кроме того, очистили 39 бесхозных территорий, разобрали и вывезли 37 неорганизованных свалок.

- Первый в этом году субботник должен был пройти 25 апреля. Однако из-за пандемии COVID-19 решили его отменить. Тем не менее я прошу жителей города по возможности, при соблюдении всех мер личной безопасности, навести порядок в своих дворах, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

ИСТОЧНИК KP.RU