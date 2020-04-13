2020-04-13T07:53:41+03:00
Общество

Верующие в Хабаровске перед пасхальным богослужением получат маски

Предмет первой необходимости раздадут в Христорождественском соборе
Александр ШТААЛЬ
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Верующие в Хабаровске перед пасхальным богослужением получат маскиВерующие в Хабаровске перед пасхальным богослужением получат маскиФото: Хабаровская епархия
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Верующие в Хабаровске готовятся к празднику Пасхи. В этот раз религиозное мероприятие пройдет не совсем в традиционном формате. Вековые традиции немного изменили в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Одно из основных правил празднования теперь направлено в первую очередь на безопасность верующих. Так, Христорождественском соборе предоставят одноразовые защитные маски для людей, которые придут на богослужения в дни Страстной седмицы и в Праздник Святой Пасхи, - рассказали в соборе.

Раздавать предметы первой необходимости будут всем пришедшим на богослужения. Также прихожанам напоминают, что при посещении храма рекомендуется соблюдать дистанцию по отношению к другим людям в полтора метра. Памятку о том, как готовятся к празднованию Пасхи в Хабаровском крае редакция «КП»-Хабаровск» опубликовала ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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