Верующие в Хабаровске перед пасхальным богослужением получат маски
Верующие в Хабаровске готовятся к празднику Пасхи. В этот раз религиозное мероприятие пройдет не совсем в традиционном формате. Вековые традиции немного изменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
- Одно из основных правил празднования теперь направлено в первую очередь на безопасность верующих. Так, Христорождественском соборе предоставят одноразовые защитные маски для людей, которые придут на богослужения в дни Страстной седмицы и в Праздник Святой Пасхи, - рассказали в соборе.
Раздавать предметы первой необходимости будут всем пришедшим на богослужения. Также прихожанам напоминают, что при посещении храма рекомендуется соблюдать дистанцию по отношению к другим людям в полтора метра. Памятку о том, как готовятся к празднованию Пасхи в Хабаровском крае редакция «КП»-Хабаровск» опубликовала ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU