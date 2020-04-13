Назвали точные даты начала ледохода на Амуре у Хабаровска

13 Апр 2020 2020-04-13T08:20:21+03:00

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В Хабаровске назвали точные даты ледохода на Амуре. У краевой столицы полное вскрытие реки и ледоход начнутся на выходных 17-18 апреля. К слову, в этом году это явление природы случится раньше обычных сроков почти на неделю.

- Весну синоптики назвали ранней, так как в целом температурный фон по краю превышен на 3-5 градусов. Внимание горожан обращают на то, что почти везде лед стал опасен. Более 30 перепав уже закрыли, функционируют лишь две, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что вскрытие Амура закончится в устьевой части у Николаевска-на-Амуре в середине мая.

Горожан убедительно просят не рисковать жизнью понапрасну и не переправляться через реки и озера в случайных местах. При возникновении угрозы жизни или здоровью немедленно звоните на номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU