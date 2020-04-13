2020-04-13T11:11:25+03:00
Происшествия

Автолюбитель из Хабаровска на рыбалке заготовил наркотики

В машине у него нашли пять шприцев с гашишным маслом
Александр ШТААЛЬ
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Автолюбитель из Хабаровска на рыбалке заготовил наркотикиАвтолюбитель из Хабаровска на рыбалке заготовил наркотикиФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Хабаровска на своем автомобиле во время поездки по федеральной трассе в ЕАО попал в поле зрения автоинспекторов. Ничего особенного он делал, если исключить тот факт, что в его машине находились пять шприцев с гашишным маслом. Наркотик общим весом больше 80 граммов лежал под передним сидением иномарки.

- Сам нарушитель в свое оправдание рассказал, что наркотик хранил для личного употребления. Гашишное масло он изготовил еще в сентябре 2019 года, когда ездил рыбачить на реку Урми. Там же он и спрятал свою заготовку, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

По данному инциденту проводят проверку. По итогу правоохранители примут процессуальное решение.

Жителям края напоминают, что за изготовление, перевозку и хранение предусмотрена уголовная ответственность. Пожалуйста, не жертвуйте своей жизнью и свободой ради опасного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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