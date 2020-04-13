2020-04-13T11:10:08+03:00
Общество

В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения не выявили

Об этом отчитался глава района
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения не выявилиВ Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения не выявилиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения, по данным на 13 апреля, не зафиксировали. Об этом рассказал глава районной администрации. Напомним, исследования начали после того, как выяснилось, что среди местного населения есть те, кто контактировал с жительницей Богородского. У женщины позднее оказался положительный тест на коронавирус. Отметим также, что пробы взяли у более чем 80 контактных людей. Две трети уже проанализировали - результат отрицательный.

Напомним, на сегодняшний день в Хабаровском крае выявили в общей сложности 40 случаев заражения COVID-19. Из них в Хабаровске 19 человек, в Бикинском районе один человек, в Хабаровском - пять человек, в Ульчском - девять и в Советско-Гаванском - шесть.

- По официальным данным после выздоровления выписали семь человек, двое умерли. Среди пациентов двое детей, три человека в возрасте 18-25 лет, девять человек в возрасте 26-39 лет, 15 человек в возрасте 40-65 лет, старше 65 лет 11 пациентов, - рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше тысячи обращений по коронавирусу приняли в Хабаровском крае по номеру «112»
Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае
В поселке Хабаровского края построят дом для детей-сирот
В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения не выявили
Автолюбитель из Хабаровска на рыбалке заготовил наркотики
Назвали точные даты начала ледохода на Амуре у Хабаровска
Верующие в Хабаровске перед пасхальным богослужением получат маски
Мэр Хабаровска призвал горожан навести порядок во дворах во время самоизоляции
Жителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированных
Зараженных коронавирусом выявили в трех районах Хабаровского края
Районы в Хабаровском крае получат деньги на сельские дороги
Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента для жителей Хабаровского края
В Ульчском районе Хабаровского края к 13 апреля обследовали на коронавирус 402 человека
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 апреля 2020 года: лечение проходят 20 человек
Еврейская автономия получила дополнительно полтора миллиарда рублей