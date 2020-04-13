В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения не выявили

13 Апр 2020 2020-04-13T11:10:08+03:00

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В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения, по данным на 13 апреля, не зафиксировали. Об этом рассказал глава районной администрации. Напомним, исследования начали после того, как выяснилось, что среди местного населения есть те, кто контактировал с жительницей Богородского. У женщины позднее оказался положительный тест на коронавирус. Отметим также, что пробы взяли у более чем 80 контактных людей. Две трети уже проанализировали - результат отрицательный.

Напомним, на сегодняшний день в Хабаровском крае выявили в общей сложности 40 случаев заражения COVID-19. Из них в Хабаровске 19 человек, в Бикинском районе один человек, в Хабаровском - пять человек, в Ульчском - девять и в Советско-Гаванском - шесть.

- По официальным данным после выздоровления выписали семь человек, двое умерли. Среди пациентов двое детей, три человека в возрасте 18-25 лет, девять человек в возрасте 26-39 лет, 15 человек в возрасте 40-65 лет, старше 65 лет 11 пациентов, - рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU