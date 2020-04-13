В поселке Хабаровского края построят дом для детей-сирот

13 Апр 2020 2020-04-13T11:09:05+03:00

Здание будет находиться в поселке Октябрьском на улице Учебной

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В поселке Октябрьский в Ванинском районе построят жилой дом для детей- сирот. Это необходимая мера в связи с острой необходимостью обеспечения жильем граждан этой категории. Предполагается, что дом будет рассчитан на 50 квартир. В нем обустроят лифтовое хозяйство согласно новым градостроительным требованиям. Новостройку возведут на улице Учебной.

- На сегодняшний день служба заказчика министерства строительства Хабаровского края уже разработала проектно- сметную документацию. Сейчас документы проходят государственную экспертизу, - рассказали в администрации Ванинского района.

Деньги на строительство планируют выделить из бюджета Хабаровского края. Если по итогу проверки проектно- сметной документации будут получены положительные заключения госэкспертизы и необходимый объем финансовых средств, жилое здание начнут возводить в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU