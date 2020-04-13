В поселке Хабаровского края построят дом для детей-сирот
В поселке Октябрьский в Ванинском районе построят жилой дом для детей- сирот. Это необходимая мера в связи с острой необходимостью обеспечения жильем граждан этой категории. Предполагается, что дом будет рассчитан на 50 квартир. В нем обустроят лифтовое хозяйство согласно новым градостроительным требованиям. Новостройку возведут на улице Учебной.
- На сегодняшний день служба заказчика министерства строительства Хабаровского края уже разработала проектно- сметную документацию. Сейчас документы проходят государственную экспертизу, - рассказали в администрации Ванинского района.
Деньги на строительство планируют выделить из бюджета Хабаровского края. Если по итогу проверки проектно- сметной документации будут получены положительные заключения госэкспертизы и необходимый объем финансовых средств, жилое здание начнут возводить в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU