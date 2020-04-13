Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае
Медики заразились коронавирусом. Это случилось в больнице села Богородского Ульчского района. Наиболее вероятной причиной называют заражение врача от пациента. Пока основной сложностью в решении проблемы называют удаленность населенного пункта.
- Решение приняли оперативно - губернатор распорядился закрыть село на карантин. Туда сразу направили руководителей Роспотребнадзора и минздрава, подключили МВД и другие структуры, которые следят за соблюдением ограничительных мероприятий и общественным порядком, - прокомментировал Юрий Минаев, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.
В качестве превентивных мер также ввели ограничение на проезд транзитного автотранспорта, следующего через село в сторону Николаевска-на-Амуре. К слову, в этом населенном пункте за два дня заболевшие и те, кто мог быть носителем вируса, могли пообщаться едва ли не с каждым жителем.
Жителей края убедительно просят оставаться дома. При необходимости всегда есть возможность позвонить волонтерам и попросить принести лекарства и продукты.
Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»