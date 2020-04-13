2020-04-13T11:07:28+03:00
Общество

Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае

Это случилось в селе Богородском Ульчского района
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае ФОТО: Минздрав Хабаровского краяМедики заразились коронавирусом в Хабаровском крае ФОТО: Минздрав Хабаровского края
Изменить размер текста:

Медики заразились коронавирусом. Это случилось в больнице села Богородского Ульчского района. Наиболее вероятной причиной называют заражение врача от пациента. Пока основной сложностью в решении проблемы называют удаленность населенного пункта.

- Решение приняли оперативно - губернатор распорядился закрыть село на карантин. Туда сразу направили руководителей Роспотребнадзора и минздрава, подключили МВД и другие структуры, которые следят за соблюдением ограничительных мероприятий и общественным порядком, - прокомментировал Юрий Минаев, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

В качестве превентивных мер также ввели ограничение на проезд транзитного автотранспорта, следующего через село в сторону Николаевска-на-Амуре. К слову, в этом населенном пункте за два дня заболевшие и те, кто мог быть носителем вируса, могли пообщаться едва ли не с каждым жителем.

Жителей края убедительно просят оставаться дома. При необходимости всегда есть возможность позвонить волонтерам и попросить принести лекарства и продукты.

Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше тысячи обращений по коронавирусу приняли в Хабаровском крае по номеру «112»
Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае
В поселке Хабаровского края построят дом для детей-сирот
В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения не выявили
Автолюбитель из Хабаровска на рыбалке заготовил наркотики
Назвали точные даты начала ледохода на Амуре у Хабаровска
Верующие в Хабаровске перед пасхальным богослужением получат маски
Мэр Хабаровска призвал горожан навести порядок во дворах во время самоизоляции
Жителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированных
Зараженных коронавирусом выявили в трех районах Хабаровского края
Районы в Хабаровском крае получат деньги на сельские дороги
Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента для жителей Хабаровского края
В Ульчском районе Хабаровского края к 13 апреля обследовали на коронавирус 402 человека
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 апреля 2020 года: лечение проходят 20 человек
Еврейская автономия получила дополнительно полтора миллиарда рублей