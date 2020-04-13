13 Апр 2020 2020-04-13T11:07:28+03:00

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Медики заразились коронавирусом. Это случилось в больнице села Богородского Ульчского района. Наиболее вероятной причиной называют заражение врача от пациента. Пока основной сложностью в решении проблемы называют удаленность населенного пункта.

- Решение приняли оперативно - губернатор распорядился закрыть село на карантин. Туда сразу направили руководителей Роспотребнадзора и минздрава, подключили МВД и другие структуры, которые следят за соблюдением ограничительных мероприятий и общественным порядком, - прокомментировал Юрий Минаев, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

В качестве превентивных мер также ввели ограничение на проезд транзитного автотранспорта, следующего через село в сторону Николаевска-на-Амуре. К слову, в этом населенном пункте за два дня заболевшие и те, кто мог быть носителем вируса, могли пообщаться едва ли не с каждым жителем.

Жителей края убедительно просят оставаться дома. При необходимости всегда есть возможность позвонить волонтерам и попросить принести лекарства и продукты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/772720" frameborder="0"></iframe> Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU