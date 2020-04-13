13 Апр 2020 2020-04-13T11:06:03+03:00

Больше тысячи обращений по коронавирусу приняли в Хабаровском крае по номеру «112» Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае приняли больше тысячи обращений относительно коронавируса по номеру «112». Специалисты консультируют жителей третью неделю. Напомним, власти открыли горячую линию, чтобы в режиме одного окна отвечать на вопросы, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Номер «112» используют в первую очередь для вызова оперативных служб. Однако сегодня по нему консультируют специалисты профильных министерств. Им поступают звонки от тех граждан, кого волнует тема коронавирусной инфекции. Специалисты работают посменно, по четыре человека каждые восемь часов, а затем меняются, - рассказал Алексей Сапа, руководитель ситуационного центра «112».

Отметим также, что чаще всего люди звонят и просят помочь с начислением социальных выплат, уточняют, как правильно защититься от коронавирусной инфекции, пожилые просят оказать помощь в доставке продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU