В Хабаровске собирают продуктовые наборы для школьников

13 Апр 2020 2020-04-13T11:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске уже собирают продуктовые наборы, выдавать их планируют с завтрашнего дня, 14 апреля. Получать помощь будут на школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Также продуктовые наборы полагаются детям с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня.

- Выдавать продукты будут в образовательных учреждениях города. Охватить такой мерой поддержки планируют в общей сложности около 14 тысяч учеников. Снабжать учеников продовольствием будут до 31 мая, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день уже утвердили графики выдачи продуктов. Например, в гимназии №3 выдача будет завтра с 9:00 до 15:00. Родители напишут соответствующее заявление и унесут с собой продукты для школьника на 10 дней. Выдавать их будут в течение трех дней.

В продуктовый набор вошли 11 наименований: по 800 граммов риса и гречки, по килограмму – сахара и муки, полкило макаронных изделий, литр цельного молока и банка сгущенного, по литру фруктового сока и растительного масла, банка рыбных консервов и шоколадно-вафельный батончик.

ИСТОЧНИК KP.RU