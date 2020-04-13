Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 13 апреля 2020 года: подтверждены 54 случая заражения

13 Апр 2020 2020-04-13T12:05:21+03:00

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Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 13 апреля 2020 года – в регионе официально подтверждены 54 случая заражений. Из них, по данным на 18:30, из них семь пациентов выздоровели, два пациента с тяжелыми хроническими заболеваниями скончались. Остальные проходят лечение. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Из последних новостей: в Хабаровском крае приняли больше тысячи обращений относительно коронавируса по номеру «112», в больнице села Богородское Ульчского района медики заразились коронавирусом. Наиболее вероятной причиной называют заражение врача от пациента. В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения, по данным на 13 апреля, не зафиксировали. Об этом рассказал глава районной администрации. Верующим в Хабаровске перед пасхальным богослужением в целях безопасности раздадут одноразовые маски.

ИСТОЧНИК KP.RU