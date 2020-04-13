Ситуация по коронавирусу в ЕАО 13 апреля 2020 года: госпитализированы 10 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T12:40:00+03:00

У одного из них диагноз не подтвердился

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО 13 апреля 2020 года – госпитализировали 10 человек. Все они жители Октябрьского района. Диагноз подтвердился у девяти из них, обследования десятого пациента закончились отрицательным результатом. Один пациент в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном. Отметим также, что сейчас под наблюдением врачей на дому остаются 187 человек.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по ЕАО, тестирование на новый коронавирус в области проводят по назначению врача на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО». Для этого специалистов обеспечили диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

В регионе уже провели одну тысячу 847 лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной. Проверяли в том числе и людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, а также заболевших и лиц, контактировавших с больными COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU