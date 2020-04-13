2020-04-13T12:49:44+03:00
Общество

Дальневосточный фонд высоких технологий купил пакет компании по производству роботов Promobot

Чтобы начать на Дальнем Востоке производство роботов и заняться новыми разработками в области искусственного интеллекта, Фонд выделил 200 миллионов рублей.
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Дальневосточный фонд высоких технологий купил пакет компании по производству роботов Promobot ФОТО представлено рекламодателемДальневосточный фонд высоких технологий купил пакет компании по производству роботов Promobot ФОТО представлено рекламодателем
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В пресс-службе УК «РОСНАНО» сообщают, что Promobot откроет во Владивостоке обособленное подразделение, которое будет не только исследовать и разрабатывать элементы внешности для человекоподобных роботов Robo-C (например, волосы и искусственную кожу с микроморщинами), но и создавать их. Главой дальневосточного офиса станет российский скульптор и дизайнер Петр Чегодаев.

- Мы готовили сделку достаточно долго, поэтому точно понимаем, на что пойдут эти деньги. Сейчас значительная часть развития бизнеса “завязана” на инвестициях Фонда: открытие нового представительства компании, R&D, разработки человекоподобных роботов. Мы вместе с партнерами готовим большой пласт решений, которые готовы представить миру на базе действующих и будущих технологий Promobot, — отмечает председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

По словам генерального директора Фонда Руслана Саркисова, робототехника сегодня входит в число ключевых направлений для инвестиций.

- Мы ожидаем новую фазу развития рынка и расширение сфер практического применения роботов: сервисные роботы помогают сократить межличностные контакты в местах большого скопления людей, например, в МФЦ, банках или делать дистанционную диагностику, что открывает дополнительные возможности в условиях пандемии. «Промобот» — прибыльная, высокотехнологичная компания, которая оперативно реагирует на запросы аудитории. Сейчас она запустила в продажу терминалы для дистанционного измерения температуры тела и роботов для бесконтактной диагностики здоровья человека, — поясняет он.

Помимо этого инвестиции пойдут на разработку новой, неотличимой от человека диалоговой системы Promobot, созданной на основе искусственного интеллекта, и разработку кейсов применения сервисного робота Promobot V.4.

Алексей Южаков обещает, что диалоговую систему представят уже летом. Все этапы диалога человека и робота в ней — от определения темы до выбора ответа — будут построены на нейронных сетях. Это уникальный продукт для мирового рынка робототехники.

Добавим, что «Промобот» стал пятой портфельной компанией Фонда. До этого в него вошли ООО «Визитек», ООО «Хотлид», производитель портативных мини-проекторов «Мультикубик» (Cinemood) и производитель суперконденсаторных и гибридных накопителей для транспорта и энергетики Titan Power Solutions. Общий размер выделенных Фондом средств превышает 700 млн рублей.

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Дальневосточный фонд высоких технологий купил пакет компании по производству роботов Promobot
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