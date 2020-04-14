Обстановка в Хабаровском крае 14 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

14 Апр 2020 2020-04-14T02:00:40+03:00

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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня, 14 апреля, не будет опасных метеорологических явлений. В Хабаровске ожидается небольшой дождь, ночью температура от +1 до +3, днем - от +7 до +9, ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с. На юге края небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от -2 до +3, днем от +9 до +14, ветер северный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от -3 до +2, днем от +6 до +13, ветер северный 6-11 м/с, порывы 15-18 м/с. На севере региона без существенных осадков, температура ночью от -6 до 0, днем от -1 до +10, ветер северный, северо-западный 5-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зафиксировали.

С вероятностью 0,3 возможно повышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ до локального характера, без достижения критериев ЧС. Причины - сезонность. По данным регионального минздрава на вечер, 13 апреля, в Хабаровском крае зафиксировали 54 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При его составлении использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU