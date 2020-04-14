2020-04-14T01:59:26+03:00
Общество

Ледоход начался на реках в Хабаровском крае

Лед пошел на реках Урми и Хор
Александр ШТААЛЬ
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Ледоход начался на реках в Хабаровском краеЛедоход начался на реках в Хабаровском краеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ледоход начался на некоторых реках в Хабаровском крае. Так, наблюдать это явление можно на реке Урми у села Кукан, в верхнем течении реки Хор у метеостанции Тивяку остаточные забереги, редкий ледоход. Кроме того, на реке Кур у села Новокуровка в Хабаровском районе сохраняются подвижки льда. У поселка Среднехорский ледостав.

- В целом по прогнозам гидрологов, опасных явлений на реках не ожидается. Граница вскрытия реки Уссури проходит в Вяземском районе у села Венюково, выше по течению также наблюдается ледоход. Интенсивность подъема уровня воды на участке вскрытия 13-65 см/сутки. В Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах затоплена пойма реки Уссури на глубину 0,3-1,7 метра, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечают и уровни выше отметки неблагоприятного явления. Так, река Уссури у села Лончаково в Бикинском районе превысила этот показатель на 64 сантиметра. У села Видное Вяземского района начался спад, вода ушла с подтопленных территорий.

Гидрологи прогнозируют, что вскрытие реки Уссури пройдет с уровнями воды выше категории неблагоприятного явления на 0,2-0,7 метра. Возможно затопление поймы на глубину 1,0-2,0 метра, подтопление дорог, полей и сельскохозяйственных угодий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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