2020-04-14T01:57:28+03:00
Общество

Товарищества из Комсомольска выиграли почти три миллиона рублей

Деньги конкурсанты потратят на проекты по благоустройству
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Товарищества из Комсомольска выиграли почти три миллиона рублейТоварищества из Комсомольска выиграли почти три миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Товарищества собственников жилья из Комсомольска -на- Амуре в 2020 году выиграли почти три миллиона рублей в краевом конкурсе. Денежные гранты в общей сложности получили 194 проекта, шесть из них представили от Города юности. Итоги конкурса подвели на прошлой неделе.

- Среди получателей ТОС «ГородОк», которое за проект «Ералаш» получило 636 тысяч 200 рублей, и ТОС «Комфорт» с проектом «Городок детства», которому досталось 600 тысяч 160 рублей. ТОС «Калинка» за проект «Город детства» получило 682 тысяч 200 рублей, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Чуть больше 333 тысяч получило ТОС «Магистральный», представившее проект «Играющий двор», 398 тысяч 890 рублей выиграло ТОС «Привокзальный» с проектом «Ступени возможностей», 211 тысяч 950 рублей - ТОС «Добрый двор» с проектом «Все в наших руках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новую школу в селе начнут строить в мае в Хабаровском крае
Спасатели из Хабаровска работают на пожарах в Забайкалье
В Хабаровске отметят 100-летие Дальневосточной республики
Хабаровские бизнесмены не знают, куда обратиться за помощью
Скорректировать маршруты просят хабаровчан из-за дорожных работ
Товарищества из Комсомольска выиграли почти три миллиона рублей
Ледоход начался на реках в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 14 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Дальневосточный фонд высоких технологий купил пакет компании по производству роботов Promobot
Ситуация по коронавирусу в ЕАО 13 апреля 2020 года: госпитализированы 10 человек
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 13 апреля 2020 года: подтверждены 54 случая заражения
В Хабаровске собирают продуктовые наборы для школьников
Больше тысячи обращений по коронавирусу приняли в Хабаровском крае по номеру «112»
Медики заразились коронавирусом в Хабаровском крае
В поселке Хабаровского края построят дом для детей-сирот
В Николаевском районе Хабаровского края случаев заражения не выявили
Автолюбитель из Хабаровска на рыбалке заготовил наркотики
Назвали точные даты начала ледохода на Амуре у Хабаровска
Верующие в Хабаровске перед пасхальным богослужением получат маски
Мэр Хабаровска призвал горожан навести порядок во дворах во время самоизоляции
Жителей Хабаровского края предупреждают о мошенниках, зарабатывающих на самоизолированных
Зараженных коронавирусом выявили в трех районах Хабаровского края
Районы в Хабаровском крае получат деньги на сельские дороги
Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента для жителей Хабаровского края
В Ульчском районе Хабаровского края к 13 апреля обследовали на коронавирус 402 человека
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 апреля 2020 года: лечение проходят 20 человек
Еврейская автономия получила дополнительно полтора миллиарда рублей