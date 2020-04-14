14 Апр 2020 2020-04-14T01:57:28+03:00

Товарищества из Комсомольска выиграли почти три миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Товарищества собственников жилья из Комсомольска -на- Амуре в 2020 году выиграли почти три миллиона рублей в краевом конкурсе. Денежные гранты в общей сложности получили 194 проекта, шесть из них представили от Города юности. Итоги конкурса подвели на прошлой неделе.

- Среди получателей ТОС «ГородОк», которое за проект «Ералаш» получило 636 тысяч 200 рублей, и ТОС «Комфорт» с проектом «Городок детства», которому досталось 600 тысяч 160 рублей. ТОС «Калинка» за проект «Город детства» получило 682 тысяч 200 рублей, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Чуть больше 333 тысяч получило ТОС «Магистральный», представившее проект «Играющий двор», 398 тысяч 890 рублей выиграло ТОС «Привокзальный» с проектом «Ступени возможностей», 211 тысяч 950 рублей - ТОС «Добрый двор» с проектом «Все в наших руках».

ИСТОЧНИК KP.RU