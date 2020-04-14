Скорректировать маршруты просят хабаровчан из-за дорожных работ

14 Апр 2020 2020-04-14T03:47:26+03:00

Возможно, проехать будет сложно по улицам Краснореченской, Карла Маркса, Нагорной, Королева, Космической и по Восточному шоссе

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В Хабаровске на 14 апреля запланированы дорожные работы на улицах Краснореченской, Карла Маркса, Нагорной, Королева, Космической и на Восточном шоссе. Автолюбителей и пешеходов убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности корректировать свои маршруты.

Как отметили в городской администрации, по данным на семь часов утра сегодня, 14 апреля, в Хабаровске не зафиксировали отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Также в городе не работают 69 лифтов.

Вчера городские дороги чистили от мусора с помощью 119 единиц техники. В том числе ночью работали 14 машин. В общей сложности рабочие собрали и вывезли 116,8 кубометра мусора.

За минувшие сутки в краевой столице зарегистрировали 21 дорожную аварию, 42 возгорания, скорую помощь горожане по номеру «03» вызывали 727 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышли 457 единиц общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 13 троллейбусов и 421 автобус. Еще 57 автобусов работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU