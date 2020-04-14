Хабаровские бизнесмены не знают, куда обратиться за помощью
На «карте самочувствия бизнеса» появились первые результаты. Напомним, сервис запустили для того, чтобы отслеживать динамику развития событий. Результаты получаютпо итогам опроса предпринимателей.
Согласно данным, опубликованным на сайте краевого министерства инвестиционного развития и предпринимательства, 42 процента бизнесменов говорят о падении спроса на производимые товары/услуги, 33 процента - о невозможности вести бизнес из-за введенных ограничений, 20 процентов - о необходимости выполнения обязательств по выплатам заработной платы, арендных платежей. Еще пять процентов предпринимателей сетуют на дополнительные издержки в связи с ростом курса валюты.
При этом в период режима самоизоляции 32 процента сотрудников не работают с сохранением заработной платы, 30 процентов работают (в том числе удаленно) без сокращения заработной платы и 14 процентов работают (в том числе удаленно) с сокращением заработной платы.
Отметим, что бизнесмены Хабаровского края отмечают, что про меры поддержки знают и даже планируют за ней обратиться, но пока не знают, куда и как.
Напомним, по вопросам о поддержке бизнеса можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09. Если хотите узнать об отсрочке по налогам, то обращайтесь в ФНС России: 8-800-222-22-22.
ИСТОЧНИК KP.RU