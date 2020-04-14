2020-04-14T03:45:35+03:00
Общество

Хабаровские бизнесмены не знают, куда обратиться за помощью

Такой вывод остается сделать по итогу опроса
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские бизнесмены не знают, куда обратиться за помощью ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяХабаровские бизнесмены не знают, куда обратиться за помощью ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края
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На «карте самочувствия бизнеса» появились первые результаты. Напомним, сервис запустили для того, чтобы отслеживать динамику развития событий. Результаты получаютпо итогам опроса предпринимателей.

Согласно данным, опубликованным на сайте краевого министерства инвестиционного развития и предпринимательства, 42 процента бизнесменов говорят о падении спроса на производимые товары/услуги, 33 процента - о невозможности вести бизнес из-за введенных ограничений, 20 процентов - о необходимости выполнения обязательств по выплатам заработной платы, арендных платежей. Еще пять процентов предпринимателей сетуют на дополнительные издержки в связи с ростом курса валюты.

При этом в период режима самоизоляции 32 процента сотрудников не работают с сохранением заработной платы, 30 процентов работают (в том числе удаленно) без сокращения заработной платы и 14 процентов работают (в том числе удаленно) с сокращением заработной платы.

Отметим, что бизнесмены Хабаровского края отмечают, что про меры поддержки знают и даже планируют за ней обратиться, но пока не знают, куда и как.

Напомним, по вопросам о поддержке бизнеса можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09. Если хотите узнать об отсрочке по налогам, то обращайтесь в ФНС России: 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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