2020-04-14T03:44:16+03:00
Общество

В Хабаровске отметят 100-летие Дальневосточной республики

В честь такой даты поднимут архивные документы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске отметят 100-летие Дальневосточной республики ФОТО: Госархив Хабаровского краяВ Хабаровске отметят 100-летие Дальневосточной республики ФОТО: Госархив Хабаровского края
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В Хабаровске отметят 100-летие Дальневосточной республики, которая существовала на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока в 1920-1922 годах. В честь такого события в Государственном архиве Хабаровского края подготовили виртуальный выставочный проект, в котором задействовали документы архива, отражающие процесс ее образования, особенности государственного устройства, а также внутреннюю и внешнюю политику.

- Сейчас в Госархиве на хранении находятся фонды правительства, Народного собрания (парламента), министерств, народно-революционной армии ДВР (НРА ДВР). Документы, позволяющие пролить свет на события, предшествовавшие образованию буферного государства на Дальнем Востоке. Есть также и документы из фонда Дальистпарта, фондов районных партизанских комиссий (Дальневосточная краевая, Ленинская, Бикинская), фонда Далькрайкома ВКП(б) и некоторых других, - рассказали в региональном Госархиве.

Для справки - буферные государства создавали для смягчения отношений между враждующими странами. В Дальневосточной республике была многопартийность, парламентаризм, отказ от системы Советов, тесное сотрудничество с оппозиционными партиями и группировками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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