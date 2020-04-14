14 Апр 2020 2020-04-14T04:27:22+03:00

Спасатели из Хабаровска работают на пожарах в Забайкалье Фото: ДВРПСО МЧС России

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Спасатели из Хабаровска работают на пожарах в Забайкалье. Напомним, аэромобильная группа отправилась в соседний регион 10 апреля. На сегодняшний день специалисты работают в Красночикойском (поселок Красный Чикой), Петровск-Забайкальском (поселок Баляга) и Хилокском (Хилок) районах Забайкалья.

- Спасатели патрулируют территории в составе противопожарных групп. Цель этих мероприятий оперативно обнаружить и предупредить палы травы и природные пожары, ликвидировать палы сухой растительности, провести контролируемые отжиги, помочь в создании защитных противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

Кроме того, спасатели проводят профилактическую работу с населением, объясняют людям, как возникают природные пожары. Командировка спасателей ДВРПСО в Забайкалье продлится до стабилизации обстановки с природными пожарами в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU