2020-04-14T04:27:22+03:00
Общество

Спасатели из Хабаровска работают на пожарах в Забайкалье

В соседний регион группа отправилась 10 апреля
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели из Хабаровска работают на пожарах в ЗабайкальеСпасатели из Хабаровска работают на пожарах в ЗабайкальеФото: ДВРПСО МЧС России
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Спасатели из Хабаровска работают на пожарах в Забайкалье. Напомним, аэромобильная группа отправилась в соседний регион 10 апреля. На сегодняшний день специалисты работают в Красночикойском (поселок Красный Чикой), Петровск-Забайкальском (поселок Баляга) и Хилокском (Хилок) районах Забайкалья.

- Спасатели патрулируют территории в составе противопожарных групп. Цель этих мероприятий оперативно обнаружить и предупредить палы травы и природные пожары, ликвидировать палы сухой растительности, провести контролируемые отжиги, помочь в создании защитных противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

Кроме того, спасатели проводят профилактическую работу с населением, объясняют людям, как возникают природные пожары. Командировка спасателей ДВРПСО в Забайкалье продлится до стабилизации обстановки с природными пожарами в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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