14 Апр 2020 2020-04-14T04:29:19+03:00

Новую школу в селе начнут строить в мае в Хабаровском крае ФОТО: Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края

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В селе Мичуринское в Хабаровском крае начало строительства школы запланировали на май. Подрядчика уже определили по итогам проведенного конкурса. Работу выполнит компания «Мастер Плит Строй».

Строительство школы оценили почти в 388 миллионов рублей. Она будет рассчитана на 250 мест. Здание из трех этажей разделят на две секции, соединенные между собой переходом. В первом блоке обустроят учебные классы и административные помещения, разместят столовую, пищеблок, спортивный зал с комнатами для переодеваний. Во втором блоке будут школьные кабинеты и библиотека. В проект включили работы по созданию пришкольного стадиона с беговыми дорожками.

- Новая школа поможет организовать учебный процесс для почти 300 детей, которые сейчас вынуждены учиться в приспособленных помещениях детского сада в две смены, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU