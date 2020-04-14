В Хабаровском крае прогнозируют высокую численность клещей

14 Апр 2020 2020-04-14T05:08:55+03:00

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В Хабаровском крае специалисты прогнозируют в 2020 году высокую численность клещей. На сегодняшний день от кровососущих пострадали 17 человек, из них девять - это дети. Случаи присасывания отмечали в Хабаровске, Вяземском, Амурском и имени Лазо районах.

- На территории региона проведут акарицидные обработки во всех эндемичных по клещевым инфекциям территориях. В правительстве края уже утвердили перечень территорий. В планах обработать в общей сложности одну тысячу 1732 гектара, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Работы на территориях начнутся, когда установятся постоянные плюсовые среднесуточные температуры +10 градусов. В первую очередь внимание будет уделяться местам массового отдыха, городским паркам и бульварам.

Жителям края напоминают, что в случае присасывания клеща надо обратиться в больницу по месту жительства. Там его извлекут и примут меры по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU