14 Апр 2020 2020-04-14T06:40:23+03:00

Младенца экстренно доставили вертолетом из Биробиджана в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили новорожденного. Ребенок появился на свет вчера, 13 апреля, ему понадобилась помощь врачей перинатального центра. Сообщение о помощи приняли в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от территориального центра медицины катастроф.

- Вечером 13 апреля из Хабаровска в областную столицу вылетел вертолет Ми-8. На борту находились врачи краевого перинатального центра. Прибыв в Биробиджан, они осмотрели маленького пациента и оценили его состояние перед транспортировкой, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ребенка решили эвакуировать в Хабаровск. Сначала его доставили в салон вертолета со всем необходимым медицинским оборудованием. Во время полета медики внимательно следили за его состоянием. В 20:16 воздушное судно спасателей приземлилось в Хабаровске. Новорожденного доставили в краевой перинатальный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/772933" frameborder="0"></iframe> Младенца экстренно доставили вертолетом из Биробиджана в Хабаровск.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU