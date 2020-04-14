2020-04-14T06:40:23+03:00
Общество

Младенца экстренно доставили вертолетом из Биробиджана в Хабаровск

Ребенку сразу после рождения понадобилась помощь врачей из перинатального центра
Александр ШТААЛЬ
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Младенца экстренно доставили вертолетом из Биробиджана в ХабаровскМладенца экстренно доставили вертолетом из Биробиджана в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили новорожденного. Ребенок появился на свет вчера, 13 апреля, ему понадобилась помощь врачей перинатального центра. Сообщение о помощи приняли в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от территориального центра медицины катастроф.

- Вечером 13 апреля из Хабаровска в областную столицу вылетел вертолет Ми-8. На борту находились врачи краевого перинатального центра. Прибыв в Биробиджан, они осмотрели маленького пациента и оценили его состояние перед транспортировкой, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ребенка решили эвакуировать в Хабаровск. Сначала его доставили в салон вертолета со всем необходимым медицинским оборудованием. Во время полета медики внимательно следили за его состоянием. В 20:16 воздушное судно спасателей приземлилось в Хабаровске. Новорожденного доставили в краевой перинатальный центр.

Младенца экстренно доставили вертолетом из Биробиджана в Хабаровск.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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