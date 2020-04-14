2020-04-14T06:39:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае отремонтируют дороги по проекту «Улица Победы»

В порядок приведут шесть объектов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае отремонтируют дороги по проекту «Улица Победы»В Хабаровском крае отремонтируют дороги по проекту «Улица Победы»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае отремонтируют шесть дорог в рамках проекта «Улица Победы». В порядок приведут объекты в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В первую очередь обратят внимание на улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.

- В Комсомольске-на-Амуре благоустроят проспект Победы на участке от улицы Орехова до улицы Культурной. В Хабаровске бригады выйдут на ремонт улиц Шелеста, Рокоссовского, Бойко-Павлова, Богачева и 202-й воздушно-десантной бригады. Дорожные работы начнут в начале мая, закончить их планируют к ноябрю, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Также в Хабаровске в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» примут ряд мер, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожных аварий. В центре внимания особо опасные участки улиц Флегонтова, Калараша, П.Л. Морозова и улица 65-летия Победы. Там установят ограждения, предупреждающие дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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