2020-04-14T07:42:42+03:00
Общество

Последние ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае

Они находились на реках Бурея и Охота
Александр ШТААЛЬ
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Последние ледовые переправы закрыли в Хабаровском краеПоследние ледовые переправы закрыли в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае закрыли последние ледовые переправы. Они находились на реке Бурея на 72 километре автодороги между поселками Чегдомын и Шахтинский в Верхнебуреинском районе, и на реке Охота на автозимнике поселок Охотск - поселок Новое Устье Охотского района.

- Напомним, что в регионе на некоторых реках уже начался ледоход. На Амуре у Хабаровска это явление можно будет увидеть уже в эти выходные. После окончания ледохода появится возможность безопасного использования маломерных судов. Решением главы Хабаровского района с 27 апреля 2020 года в пределах границы муниципального образования открывается навигация для маломерных судов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей региона убедительно просят не выходить на водоемы в период ледохода. Это развлечение может оказаться последним в жизни. Также нельзя прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега. Вы можете упасть в ледяную воду и уйти под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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