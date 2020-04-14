Последние ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае
В Хабаровском крае закрыли последние ледовые переправы. Они находились на реке Бурея на 72 километре автодороги между поселками Чегдомын и Шахтинский в Верхнебуреинском районе, и на реке Охота на автозимнике поселок Охотск - поселок Новое Устье Охотского района.
- Напомним, что в регионе на некоторых реках уже начался ледоход. На Амуре у Хабаровска это явление можно будет увидеть уже в эти выходные. После окончания ледохода появится возможность безопасного использования маломерных судов. Решением главы Хабаровского района с 27 апреля 2020 года в пределах границы муниципального образования открывается навигация для маломерных судов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Жителей региона убедительно просят не выходить на водоемы в период ледохода. Это развлечение может оказаться последним в жизни. Также нельзя прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега. Вы можете упасть в ледяную воду и уйти под лед.
ИСТОЧНИК KP.RU