У православных в Хабаровске в окнах на пасху зажгутся свечи

14 Апр 2020 2020-04-14T08:00:05+03:00

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Православные в Хабаровске придумали, как объединиться в пасхальную ночь. Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса прихожан призвали воздержаться от посещения храмов в том числе и на время главного христианского праздника. В ответ на это верующие примут участие в акции «Окна Пасхи».

- Православные зажгут в пасхальную ночь свечи на окнах у себя дома. Ничто не заменит верующим участия в Таинствах. Даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, акция «Окна Пасхи» напомнит об этом, - рассказал Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Напомним, из-за новой коронавирусной инфекции в священнослужители в Хабаровске по-новому организуют пасхальные богослужения. В этот раз, те, кто все-таки воздержится и не пойдет в храм, смогут наблюдать за религиозным событием посредством телевидения, интернета или радио во время трансляций.

ИСТОЧНИК KP.RU