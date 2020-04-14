2020-04-14T08:27:19+03:00
Происшествия

Члена мотоклуба подозревают в краже мотоцикла в Хабаровске

Ущерб пострадавшая оценила в 160 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Члена мотоклуба подозревают в краже мотоцикла в ХабаровскеЧлена мотоклуба подозревают в краже мотоцикла в ХабаровскеФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Хабаровска для сохранности оставила свой бак в гараже мотоклуба на зиму. Когда наступила оттепель, хозяйка решила забрать свое имущество, но выяснилось, что его уже кто-то прибрал до ее прихода. Об исчезновении транспорта женщина сообщила в полицию. Ущерб она оценила в 160 тысяч рублей.

- Информацию проверили и в итоге задержали 52-летнего фигуранта. Он был членом мотоклуба. Похищенный мотоцикл злоумышленник продал за 50 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды. Несколько лет назад его уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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