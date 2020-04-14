2020-04-14T12:24:16+03:00
Общество

Семью года выберут в Хабаровском крае, несмотря на самоизоляцию

Конкурс проводят с целью возрождения семейных традиций
Александр ШТААЛЬ
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Семью года выберут в Хабаровском крае, несмотря на самоизоляциюСемью года выберут в Хабаровском крае, несмотря на самоизоляциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Хабаровского края приглашают на Всероссийский конкурс «Семья года -2020». Прием заявок от участников уже стартовал. Мероприятие проводят с целью возрождения семейных традиций и укрепления связей между поколениями.

- Конкурс проведут в заочной форме по материалам, предоставленным в адрес организатора. Выбирать будут лучших в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья - хранитель традиций», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Документы принимают до 15 мая 2020 года по адресу: Хабаровск, улица Пушкина, 23, кабинет 307, Главное управление социального развития губернатора и правительства края. Заявку нужно продублировать в электронном виде по адресу: m.s.zimina@adm.khv.ru. Текст положения и форма заявки на сайте. Итоги конкурса подведут до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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