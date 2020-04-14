Хабаровчан, отбывающих в Москву, просят заранее оформить пропуск

14 Апр 2020 2020-04-14T12:23:18+03:00

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Пассажиров в Хабаровском крае, которые планируют поездку или перелет в Москву и Московскую область, просят заранее оформлять электронные пропуска. Это необходимая мера безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С помощью пропусков контролируют передвижения граждан.

- Информацию можно получить по телефону Единой справочной службы правительства Москвы 8-495-777-77-77. Также есть возможность отправить сообщения на короткий номер 7377. Консультации на территории Московской области проводят по телефону 8-800-550-50-30 или короткий 0250, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Жителей Хабаровского края убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. Также настоятельно рекомендуют предпринимать меры профилактики - чаще мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку в жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU