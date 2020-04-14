Пациентам горбольницы №10 в Хабаровске сообщили новые номера регистратур

14 Апр 2020 2020-04-14T12:22:27+03:00

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Пациентам, прикрепленным к горбольнице №10, сообщают о том, что с 6 апреля 2020 года медучреждение по адресу: улица Тихоокеанская, 213, временно не работает.

- Теперь врачи-терапевты, врач-хирург принимают в поликлинике поселка Березовка по адресу: квартал Строитель, 1А, телефон регистратуры: 48-08-59. Чтобы попасть к узкими специалистам, с 7 апреля обращайтесь в поликлинику НУЗ «Дорожная клиническая больница» по адресу: улица Воронежская, 49, корпус № 5, первый этаж, телефон регистратуры 72-59-55, - рассказали в горбольнице №10.

Если необходимо вызвать врача на дом в случаях, когда высокая температура тела, или есть симптомы простудного заболевания, пожалуйста, останьтесь дома и вызовите врача по любому из телефонов: 48-08-59, 78-41-21, 78-41-22, 8-914-158-01-98, 8-914-580-01-96 и 8-914-166-69-26.

Прием в данных учреждениях осуществляется врачами-специалистами нашей поликлиники преимущественно в режиме неотложной помощи, просим отложить все плановые визиты. По поводу дистанционной выписки льготных рецептов нужно обращаться по телефону 48-11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU