Для дистанционной учебы школьников власти ЕАО выделили технику
В Еврейской автономии дистанционное обучение школьников вызвало немало вопросов. Одним из них была нехватка компьютеров для организации учебного процесса. В связи с этим власти региона выделили технику - 224 ноутбука и модема, необходимых для получения знаний.
- У семей в регионе разное материальное положение. Не все могут позволить личный компьютер для каждого ребенка. Свою задачу мы видим в том, чтобы помочь тем ученикам, у которых нет технической возможности продолжить освоение школьной программы, несмотря на режим самоизоляции, - отметил Ростислав Гольдштейн.
В течение недели технику доставят школьникам на дом и установят. Помощь оказывают нуждающимся семьям во всех районах автономии. Напомним, в дистанционном формате обучение идет, начиная с 6 апреля. Ученикам преподают все предметы, кроме физической культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU