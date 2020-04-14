Для дистанционной учебы школьников власти ЕАО выделили технику

14 Апр 2020 2020-04-14T12:21:22+03:00

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В Еврейской автономии дистанционное обучение школьников вызвало немало вопросов. Одним из них была нехватка компьютеров для организации учебного процесса. В связи с этим власти региона выделили технику - 224 ноутбука и модема, необходимых для получения знаний.

- У семей в регионе разное материальное положение. Не все могут позволить личный компьютер для каждого ребенка. Свою задачу мы видим в том, чтобы помочь тем ученикам, у которых нет технической возможности продолжить освоение школьной программы, несмотря на режим самоизоляции, - отметил Ростислав Гольдштейн.

В течение недели технику доставят школьникам на дом и установят. Помощь оказывают нуждающимся семьям во всех районах автономии. Напомним, в дистанционном формате обучение идет, начиная с 6 апреля. Ученикам преподают все предметы, кроме физической культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU