Хабаровчан призывают расплачиваться за проезд картами
Перевозчики в Хабаровске призывают горожан расплачиваться за проезд в автобусах и троллейбусах карточками, а не наличными деньгами. Это мера необходима, чтобы защитить здоровье транспортных экипажей и других пассажиров, так как деньги и монеты могут способствовать распространению COVID-19.
- В автобусах маршрутов №№56 и 8 внедрили бесконтактную систему платежей. Люди заходят в переднюю дверь и оплачивают поездку картой или гаджетом через валидатор, установленный рядом с водителем, - сообщил Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта и связи. - Такой подход помогает минимизировать контакты пассажиров и экипажа, а также уйти от передачи из рук в руки наличных денег, которые могут нести на себе вирусы и бактерии.
Отметим также, что пока такой способ оплаты внедрили в качестве эксперимента. Если он оправдает ожидания, то систему оплаты внедрят на других маршрутах.
Если у пассажира нет карты или устройства для бесконтактной оплаты проезда, наличные также принимают к оплате. Кондукторам, которые на время эксперимента остались не у дел, перевозчики предложили другие вакансии на своих предприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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