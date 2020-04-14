2020-04-14T12:19:18+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года

Выявленных случаев заражения ноль
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского краяСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля - выявленных случаев заражения ноль. Напомним, с 1 марта и по 14 апреля в Город юности прибыли 738 комсомольчан. Все эти люди находились в странах, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как объяснили в городской администрации, на сегодняшний день на карантине в самоизоляции по месту жительства находится 31 человек. Контроль за их состоянием ведут врачи. Также один человек находится под медицинским наблюдением в стационаре. У остальных, вернувшихся из-за границы комсомольчан, карантинный двухнедельный срок закончился.

Отметим также, что с 1 марта по 14 апреля в городе зарегистрировали 10 тысяч 455 случаев ОРВИ, из них 156 за последние сутки, 298 случаев пневмонии, из которых за сутки 12 случаев. За этот же период госпитализировали 241 человека с диагнозом ОРВИ, из них 3 за сутки, и 257 человек с пневмонией, из которых 11 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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