2020-04-14T12:17:45+03:00
Общество

В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в парки

Решением проблемы займутся собственники и арендаторы территорий
Александр ШТААЛЬ
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В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в паркиВ прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в паркиФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в парки и на спортивные площадки. Пожелание прозвучало во время заседания оперативного хабаровского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

- Это вынужденная мера, так как, несмотря на объявленный режим самоизоляции, хабаровчане продолжают массово гулять в парках, скверах, на бульварах и по набережной. Любители спорта занимаются на воркаут-площадках. Между тем в таких условиях увеличивается количество контактов друг с другом, что в условиях пандемии COVID-19 может привести к распространению опасного заболевания, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в ближайшее время доступ на спортивные площадки, в парки и другие точки притяжения хабаровчан ограничат более строго. Решением проблемы займутся собственники и арендаторы территорий, где по сей день проводят время нарушители режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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