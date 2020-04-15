2020-04-15T01:03:13+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Небольшой мокрый снег ожидается в Советско-Гаванском районе
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня, 15 апреля, не будет опасных метеорологических явлений. В Хабаровске температура ночью от 0 до -2, днем от +9 до +11, ветер северный 7-12 м/с, без осадков. На юге края без существенных осадков, температура ночью от -4 до +2, днем от +7 до +12, ветер северный 9-14 м/с. В центральных районах – без осадков, но в Советско-Гаванском районе ожидается небольшой мокрый снег, температура ночью от -9 до +1, днем от +2 до +14, ветер северный 5-14 м/с. На севере региона без осадков, температура ночью от -7 до 0, днем от +1 до +11, ветер северо-западный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона в крае.

С вероятностью 0,3 возможно повышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ до локального характера, без достижения критериев ЧС. Причины – сезонность. По данным на вечер 14 апреля, в регионе зафиксировали в общей сложности 54 случая заражения коронавирусом.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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