Паводок в Хабаровском крае 2020 год: уровень воды может достигнуть критических отметок

15 Апр 2020 2020-04-15T01:33:46+03:00

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В Хабаровском крае начинается паводковый период. На сегодняшний день в регионе закрыли все ледовые переправы, на некоторых реках уже начался ледоход, у Хабаровска на реке Амур это явление будут наблюдать на выходных 18-19 апреля.

- По данным на 14 февраля пойма реки Уссури в Бикинском и Вяземском районах затоплена на глубину 0,7-2,1 метров. В Вяземском районе на участке реки от села Шереметьево до села Венюково уровни воды превысили неблагоприятные отметки на 0,4-0,6 метров, а в селе Кукелево подтопило приусадебные участки и дороги. Сейчас гребень волны вскрытия реки проходит у села Венюково, интенсивность подъема уровня воды составляет 137 см/сутки, - прокомментировали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что гидрологи прогнозируют уровень реки Уссури на территории Вяземского, а также имени Лазо районов во время вскрытия на отметках, близких к критическим значениям. К 15 апреля у села Венюково вода будет на уровне 520-570 сантиметров, а 15 - 16 апреля у села Новосоветское – на уровне 650-720 сантиметров. В зоне возможного подтопления населенные пункты Кукелево, Венюково, Забайкальское, Черняево, Аргунское, Невельское. Пострадать от воды могут дороги, поля и сельхозугодья.

ИСТОЧНИК KP.RU