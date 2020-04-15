2020-04-15T02:28:56+03:00
Общество

Подростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в Хабаровске

Им хотелось посмотреть, что будет с предметами, по которым проедет поезд
Александр ШТААЛЬ
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Подростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в ХабаровскеПодростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в ХабаровскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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На станции «Хабаровск-2» подростки решили провести эксперимент. Ребята решили, что железная дорога – это самое подходящее место для исследований. Суть их «опытов» состояла в том, чтобы посмотреть, что станет с тем или иным предметом, когда по нему проедет поезд.

- Несовершеннолетние понимали, что находятся в зоне повышенной опасности. Однако это обстоятельство не остановило их от рискованного эксперимента. Ребята, как ни в чем не бывало, раскладывали посторонние предметы на рельсы, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

К счастью, исследования закончились без ущерба для здоровья подростков и других граждан. Также они не повлияли на график движения поездов на этом участке, но опасность наступления таких последствий все же была. Это и объяснили транспортные полицейские подросткам, а в отношении их родителей составили административные протоколы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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