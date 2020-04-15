2020-04-15T02:47:18+03:00
Общество

Спасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводок

Специалистов снабдили необходимым снаряжением и лодкой
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводокСпасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровском крае начался сезон весенних паводков. В связи с этим в Вяземский район направили группу спасателей, основной задачей которых будет контроль гидрологической обстановки. Специалистов снабдили необходимым оборудованием и лодкой, которая может пригодиться для оказания помощи местному населению.

- Во время вскрытия реки Уссури на территории Вяземского района и района имени Лазо гидрологи прогнозируют подъем уровней воды до опасных отметок. Так 15 апреля у села Венюково уровень может достигнуть 520-570 сантиметров, а села Новосоветское к 15-16 апреля – 650-720 сантиметров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что в связи с паводками возможно будут подтоплены пониженные участки местности, дороги и сельхозугодия в населенных пунктах Кукелево, Венюково, Забайкальское, Черняево, Аргунское и Невельское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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