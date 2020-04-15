В Комсомольске непривычно рано начали делать безопасные дороги

15 Апр 2020 2020-04-15T03:10:16+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре начали ремонтировать семь дорог. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К слову, так рано приводить объекты в порядок еще никогда не начинали. Обычно дорожники берутся за дело в конце апреля, но в этом году они начали работу в конце марта.

- Отметим, что город юности участвует в нацпроекте второй год. В планах на 2020 год отремонтировать 18 улиц. На эти цели планируют потратить порядка 500 миллионов рублей, - прокомментировали в городской администрации.

На сегодняшний день уже идут ремонтные работы на проспектах Мира, Октябрьский и Победы. Также приводят в порядок объекты на улицах Вокзальная, Севастопольская, Уральская, Орджоникидзе и на Северном шоссе. Рабочие демонтируют старые бордюры и устанавливают новые, снимают старый асфальт, обустраивают остановочные карманы.

ИСТОЧНИК KP.RU