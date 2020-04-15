15 Апр 2020 2020-04-15T03:39:20+03:00

Хабаровчанин погасил долг перед ребенком, чтобы не лишиться машины Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Хабаровчанин погасил долг по алиментам, чтобы не лишиться машины. Горе-папа умудрился задолжать своему девятилетнему отпрыску больше 400 тысяч рублей. Убедить мужчину погасить задолженность путем предупреждений не получилось. Тогда в отношении горожанина начали исполнительное производство.

- Проверили имущественное положение должника. Для этого направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось что у него в собственности есть машина Cadillac. На нее-то и наложили арест, а также вынесли постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также в отношении должника составили административный протокол. Этот документ пережали в суд, где в качестве наказания горе-отца «приговорили» к обязательным работам на срок 30 часов. В итоге мужчина все осознал и оплатил долг по алиментам полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU