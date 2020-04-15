2020-04-15T04:07:35+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 года

Новых случаев заражения не зарегистрировали
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 апреля 2020 года – Новых случаев заражения в регионе не зафиксировали. В целом в крае зафиксировали 54 случая заражения: лечение на сегодняшний день получают 45 пациентов, семь человек выписали, два летальных исхода.

Как отметили в региональном минздраве, подозревают заражение у 40 человек. Среди тех, у кого только подозревают коронавирус или уже подтвердили, три пациента в тяжелом состоянии, одному из них на ИВЛ.

Отметим также, что в стационарах края около 150 пациентов с внебольничными пневмониями, 32 из них дети. В Хабаровском инфекционном госпитале находятся 70 пациентов с внебольничными пневмониями и 30 пациентов, у которых диагностировали ОРВИ. В изоляторах края находятся 11 человек, контактировавших с заболевшими. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением 858 человек, прибывших из зарубежных поездок, из них около 100 в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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