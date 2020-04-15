15 Апр 2020 2020-04-15T04:45:42+03:00

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Юные исследователи из Хабаровского края отличились на конкурсе имени Вернадского. В этом году он проходил в дистанционном формате, защищали участники свои работы через Skype.

- На конкурс поступило более 400 работ от школьников региона, из них 12 отобрали для участия в следующем заочном этапе. В финал не попала только одна, которая не подошла по формату. Проект по созданию инкубатора для черепашьих яиц получил хвалебный отзыв от жюри конкурса, - рассказали в краевом минобре.

Среди предложенных на конкурс идей трехлетнее исследование по негативному влиянию паводковых вод на растения и насекомых, изучение показателей летней и зимней температуры в регионе за более чем 100 лет, влияния зубных ополаскивателей на гигиену полости рта. Также школьники представили свои выводы по влиянию сотового телефона на живые организмы.

ИСТОЧНИК KP.RU