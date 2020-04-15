2020-04-15T05:46:36+03:00
Общество

На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском крае

Общая сумма финансовой поддержки 88 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском краеНа создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На создание семейных животноводческих ферм между крестьянско-фермерскими хозяйствами распределили гранты в Хабаровском крае. На эти цели в регионе выделили в общей сложности 88 миллионов рублей. Получателями финансовой помощи стали предприниматели из сел Пивань и Новый Мир Комсомольского района, Благодатное и Анастасьевка Хабаровского района. Средства гранта также перечислят КФХ из Николаевского района.

- Стартовый капитал помогает фермерам развивать свой бизнес. Удобство грантовой поддержки в том, что средства на строительство или реконструкцию фермы поступают сразу и в полном объеме на счет главы хозяйства и расходуются по целевым статьям в соответствии с бизнес-планом, - отметили в краевом минсельхозе.

Напомним, благодаря господдержке годом ранее фермеры края более чем на 60 процентов нарастили племенное поголовье. Всего за четыре года с помощью грантов профинансировали 16 проектов строительства и реконструкции молочных ферм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене Щербаковой
Еще один дежурный детский сад откроют в Хабаровске
Налетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить аренду
Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату
В Хабаровском крае увеличиваются возможности кредитования аграриев
Оставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплаты
В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездов
Дорожники в Хабаровске начали наносить разметку
Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске
На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском крае
«Ростелеком» приглашает жителей Хабаровского края вместе искать новые решения для новых реалий жизни
Юные исследователи из Хабаровского края отличились на конкурсе имени Вернадского
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 года
Хабаровчанин погасил долг перед ребенком, чтобы не лишиться машины
В Комсомольске непривычно рано начали делать безопасные дороги
Спасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводок
Подростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в Хабаровске
Паводок в Хабаровском крае 2020 год: уровень воды может достигнуть критических отметок
Обстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в парки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года