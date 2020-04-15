На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском крае

15 Апр 2020 2020-04-15T05:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На создание семейных животноводческих ферм между крестьянско-фермерскими хозяйствами распределили гранты в Хабаровском крае. На эти цели в регионе выделили в общей сложности 88 миллионов рублей. Получателями финансовой помощи стали предприниматели из сел Пивань и Новый Мир Комсомольского района, Благодатное и Анастасьевка Хабаровского района. Средства гранта также перечислят КФХ из Николаевского района.

- Стартовый капитал помогает фермерам развивать свой бизнес. Удобство грантовой поддержки в том, что средства на строительство или реконструкцию фермы поступают сразу и в полном объеме на счет главы хозяйства и расходуются по целевым статьям в соответствии с бизнес-планом, - отметили в краевом минсельхозе.

Напомним, благодаря господдержке годом ранее фермеры края более чем на 60 процентов нарастили племенное поголовье. Всего за четыре года с помощью грантов профинансировали 16 проектов строительства и реконструкции молочных ферм.

ИСТОЧНИК KP.RU