«Ростелеком» приглашает жителей Хабаровского края вместе искать новые решения для новых реалий жизни

15 Апр 2020 2020-04-15T06:01:27+03:00

Регистрация на онлайн-хакатон VirusHack уже открыта, общий призовой фонд - два с половиной миллиона рублей

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Тринадцатого апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack - первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям. К участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, в продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте онлайн-хакатона до 30 апреля, само мероприятие состоится 3-5 мая. Стратегические партнеры VirusHack - ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Командам онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам:

1. «В четырех стенах» - как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан.

2. Новая экономика - бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее).

3. Здоровье - телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий.

4. Онлайн-образование - сервисы для мотивации и вовлеченности учеников (включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peertopeer) и другие.

5. Городская среда - умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами.

Кроме того, для участников разработаны специальные треки, которые требуют конкретных решений:

• «Мегаполис Москва» - задача от «Агентства инноваций Москвы» разработать сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы.

• «Прогнозирование сетевых инцидентов» - специальный трек от компании «Ростелеком ИТ», где необходимо разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков от аварий.

• «Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных» - задача от лидера решений видеоаналитики для умных городов компании «Нетрис» разработать сервис распределенной интеллектуальной диагностики видеопотоков.

• «Уход за тяжелобольными в цифровом городе» - специальный трек от «Агентства стратегических инициатив» и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Задача трека - разработать цифровое приложение или сервис, который помогает организовать уход за тяжелобольным человеком дома.

Общий призовой фонд хакатона составляет 2 500 000 рублей. Победителям также будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны.

Создайте технологии возможностей для нашего будущего!