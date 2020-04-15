15 Апр 2020 2020-04-15T08:33:42+03:00

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Дорожники в Хабаровске начали наносить разметку. В планах выполнить работу на 44 автотрассах в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежедневно по пять-шесть бригад будут трудиться на объектах с девяти часов утра до 22:00. В ночные смены разметчики выйдут, когда установится соответствующая температура воздуха.

- «Зебры» наносят вручную, ночью делать это гораздо удобнее - в светлое время суток нескончаемые потоки машин и пешеходов блокируют рабочий процесс, - отметил Сергей Пилипенко, главный инженер предприятия.

Отметим, что разметку наносят согласно ГОСТам. Схему согласовывают с ГИБДД и городским управлением дорог и внешнего благоустройства. Потом проект передают бригадирам. Краски для работ используют сертифицированные, закупают их у разных производителей. К слову, разметку в Хабаровске будут наносить до глубокой осени. Работы прекратятся, когда температура воздуха станет ниже +10.

ИСТОЧНИК KP.RU