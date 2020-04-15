Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске
В Хабаровске рассказали, кому полагается бесплатное глазное протезирование. В краевом министерстве социальной защиты населения сообщили, что услугу будут оказывать в рамках уже заключенного контракта с КГБУЗ «Городская клиническая больница №10».
В ведомстве объяснили, что услугу окажут гражданам пожилого возраста, не имеющим группы инвалидности. При этом среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина), не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.
Также медицинскую услугу окажут детям, не имеющим инвалидности, без учета дохода. Более подробную информацию можно получить на сайте министерства или по телефонам горячей линии (4212) 32-64-93 и 30-87-42.
Напомним, ранее стало известно, что с 6 апреля 2020 года горбольница по адресу: улица Тихоокеанская, 213, временно не работает.
ИСТОЧНИК KP.RU