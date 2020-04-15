2020-04-15T08:32:40+03:00
Общество

Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске

Среди получателей услуги в том числе и дети
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в ХабаровскеКому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в ХабаровскеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске рассказали, кому полагается бесплатное глазное протезирование. В краевом министерстве социальной защиты населения сообщили, что услугу будут оказывать в рамках уже заключенного контракта с КГБУЗ «Городская клиническая больница №10».

В ведомстве объяснили, что услугу окажут гражданам пожилого возраста, не имеющим группы инвалидности. При этом среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина), не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Также медицинскую услугу окажут детям, не имеющим инвалидности, без учета дохода. Более подробную информацию можно получить на сайте министерства или по телефонам горячей линии (4212) 32-64-93 и 30-87-42.

Напомним, ранее стало известно, что с 6 апреля 2020 года горбольница по адресу: улица Тихоокеанская, 213, временно не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене Щербаковой
Еще один дежурный детский сад откроют в Хабаровске
Налетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить аренду
Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату
В Хабаровском крае увеличиваются возможности кредитования аграриев
Оставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплаты
В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездов
Дорожники в Хабаровске начали наносить разметку
Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске
На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском крае
«Ростелеком» приглашает жителей Хабаровского края вместе искать новые решения для новых реалий жизни
Юные исследователи из Хабаровского края отличились на конкурсе имени Вернадского
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 года
Хабаровчанин погасил долг перед ребенком, чтобы не лишиться машины
В Комсомольске непривычно рано начали делать безопасные дороги
Спасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводок
Подростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в Хабаровске
Паводок в Хабаровском крае 2020 год: уровень воды может достигнуть критических отметок
Обстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в парки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года