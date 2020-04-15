Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске

15 Апр 2020 2020-04-15T08:32:40+03:00

Среди получателей услуги в том числе и дети

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В Хабаровске рассказали, кому полагается бесплатное глазное протезирование. В краевом министерстве социальной защиты населения сообщили, что услугу будут оказывать в рамках уже заключенного контракта с КГБУЗ «Городская клиническая больница №10».

В ведомстве объяснили, что услугу окажут гражданам пожилого возраста, не имеющим группы инвалидности. При этом среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина), не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Также медицинскую услугу окажут детям, не имеющим инвалидности, без учета дохода. Более подробную информацию можно получить на сайте министерства или по телефонам горячей линии (4212) 32-64-93 и 30-87-42.

Напомним, ранее стало известно, что с 6 апреля 2020 года горбольница по адресу: улица Тихоокеанская, 213, временно не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU